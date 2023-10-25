Vinç elektrik tellerine değdi, akıma kapılan depremzede hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:55

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:44

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Konteyner Kent’te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentteki konteynerlerin vinç ile yerden yükseltilip düzeltilmesi için çalışma başlatıldı. 5. Sokak 394 numaralı konteyner yerinin düzeltilmesi için bağlanan vinç konteyneri kaldırmaya başladı. Aynı konteynerde yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Çetindağlı bir eliyle vinçten tuttuğu sırada vincin üst kısmı bölgeden geçen elektrik tellerine değdi. Bir anda akıma kapılan Çetindağlı yere yığıldı. Bu sırada konteynerde yanmaya başlarken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra konteyner sakini Mehmet Çetindağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetindağlı’nın eşi Ayşe Çetindağlı’nın ise o sırada konteyner kentte bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olayı gören depremzede vatandaşlar, "Biz içerideydik ses ile birlikte dışarı çıktık. Karşı çapraz tarafımızda Mehmet amcamız kendisi yerde yatıyordu eşi köydeydi ve kolundan alev almıştı. Mutlaka elektrik akımına kapıldığı için vefat etti” dedi.

Olayla ilgili vinç operatörü ise gözaltına alındı.