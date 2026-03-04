Vodafone: 5G faturaya yansımayacak

Türkiye’de 5G’ye geçiş için geri sayım sürerken Vodafone Türkiye 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G hizmeti vermeye hazır olduğunu açıkladı. Barselona’daki GSMA 2026 kapsamında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G’ye geçişin mevcut paket fiyatlarına yansıtılmayacağını söyledi.

Vodafone’un dünya genelinde 40, Türkiye’de ise 20’nci yılını kutladığını hatırlatan Aksoy, bugüne kadar Türkiye’ye yaklaşık 480 milyar TL yatırım yaptıklarını, son 5 yılda altyapı yatırımlarının 80 milyar TL’yi aştığını ve ağ kapasitesinin üç kat artırıldığını belirtti. 2026’nın 5G’de “büyük yatırım yılı” olacağını vurguladı.

Fuarda beş yeni işbirliği de duyuruldu. Google ile yapılan anlaşma kapsamında tüm faturalı müşterilere 3 ay ücretsiz YouTube Premium sunulacak. Meta işbirliğiyle WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook uygulamaları internet paketinden düşmeden kullanılabilecek. Ayrıca Huawei, Samsung ve Xiaomi ile teknoloji ortaklıkları genişletildi.

YÜZDE 30 UYUMLU

Ancak 5G’ye erişimde cihaz sorunu sürüyor. Aksoy, Türkiye’de kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’unun 5G uyumlu cihaza sahip olduğunu, piyasadaki telefonların yüzde 70’inin ise 5G’yi desteklemediğini söyledi. “20 bin liranın altında neredeyse 5G uyumlu cihaz yok. Taksit kısıtı erişimi zorlaştırıyor. Cep telefonu artık lüks değil” dedi. Vodafone Grup CEO’su Margherita Della Valle ise Türkiye pazarından memnun olduklarını belirterek, uzun vadeli yatırım için öngörülebilir vergi politikaları ve istikrarlı bir yatırım ortamının önemine dikkat çekti.