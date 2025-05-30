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X'te yine erişim sorunu yaşanıyor

X'te yine erişim sorunu yaşanıyor

30.05.2025 23:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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X'te yine erişim sorunu yaşanıyor

Son zamanlarda sık sık erişim sorunu yaşanan X'te yine bir erişim sorunu kaydedildi. Kullanıcılar uygulamaya girmekte zorlanıyor.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim sorunları yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak 24 Mayıs tarihinde uygulamada birkaç saati aşan erişim sıkıntısı olmuş; Elon Musk, "Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılar tarafından raporlandığı Downdetector sitesine göre X (Twitter) için bildirimler bugün akşam saatlerinde de artış gösterdi. 

Sitede erişim sorunu olduğu belirtiliyor.

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