Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yağış nedeniyle çöken yolda insan kemikleri bulundu!

Yağış nedeniyle çöken yolda insan kemikleri bulundu!

10.01.2026 15:37:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yağış nedeniyle çöken yolda insan kemikleri bulundu!

Manisa’da yağışların ardından meydana gelen yol çökmesi sonrası yapılan incelemelerde, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sokak üzerindeki yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken alanda çevrede inceleme yapan yurttaşlar, toprak içerisinde kemik parçaları fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile belediye görevlileri koordineli şekilde kazı ve inceleme çalışması gerçekleştirdi.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, yüzeye yakın bir noktada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile çeşitli kemik parçalarına ulaşıldı. Buluntular, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kimlik tespiti ve detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kemiklerin kime ait olduğunun ve olayın geçmişinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"ALAN ESKİ BİR MEZARLIK" İDDİASI

Bölgede yaşayan bazı yurttaşlar ise alanın daha önce eski bir mezarlık olduğunu, bulunan kemiklerin de eski mezarlara ait olabileceğini öne sürdü. Kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Image

İlgili Konular: #Manisa #yol çökmesi #kemik

İlgili Haberler

Diyarbakır kara teslim: 12 fabrikanın çatısı çöktü!
Diyarbakır kara teslim: 12 fabrikanın çatısı çöktü! Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan 12 çırçır fabrikanın çatısı çöktü.
Hatay’da yaya geçidi çöktü, CHP Defne İlçe Başkanı tepki gösterdi: 'Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı?'
Hatay’da yaya geçidi çöktü, CHP Defne İlçe Başkanı tepki gösterdi: 'Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı?' Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde Asi Nehri yakınında bulunan "Sevgi Parkı" köprüsü çöktü. Çökme anında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, "Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı? Hasar almadıysa, sağlam bir yapı bugün nasıl bu hale geldi? Asi Nehri’ndeki ıslah çalışmalarının bu çökmede bir etkisi var mı?" diye sordu.
Hatay'da köprü çöktü; ekipler inceleme başlattı
Hatay'da köprü çöktü; ekipler inceleme başlattı Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.