Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı
Eskişehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsünün kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yolcudan 4’ü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Nisan günü saat 08.00 sıralarında ODunpazarı-Karapazar Mahallesi Derbent mevkiinde meydana geldi.
H.A. idaresindeki 26 TC 049 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak durdu. Kaza otobüs içerisinde bulunan 12 yolcudan 4’ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar F.Ş., E.Ş. (10), Ö.E. (9) ve D.Ö. (9) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (ESOGÜ) sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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