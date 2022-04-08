Toplu ulaşıma zam tam talebi, komisyona havale edildi, otobüs şoförü isyan etti

08 Nisan 2022 Cuma, 19:05

Kütahya Belediyesi Meclis toplantısı Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında toplandı. Toplantıda; toplu taşıma esnafının zam talebi görüşüldü.

Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı yolcu taşımacılığı genel giderlerinin artması, yakıt giderlerine gelen zamlar nedeniyle fiyat tarifesinde değişikli talep etti.

Tam biletin 4,30 TL’den 7,30 TL’ye, üniversite öğrencisi biletinin 3,75 TL’den 6,75 TL’ye, ikamet kart üniversite öğrencisi fiyatının 3,20 TL’den 6,20 TL’ye, lise öğrencisi biletinin 3,10 TL’den 6,10 TL’ye çıkarılması teklif edildi. Aktarma ücretinin 1,50 TL’den 3,50 TL’ye, 5 lira 50 kuruş olan tek kullanımlık bilet fiyatının ise 8 lira 30 kuruş olması önerildi.

BELEDİYE BAŞKANI ZAM TALEBİNİ FAZLA BULDU

Talep edilen zamlı fiyatların fazla olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Alim Işık, yeni fiyat tarifesinin komisyonda görüşülüp karara bağlanmasının daha uygun olduğunu açıkladı.

Işık, “Komisyonumuz hem yakın illeri hem de bizimle aynı statüde olan B8 grubundaki tüm illerdeki birim kilometre başına ücretleri çalıp en doğru kararı alacaktır. İki tarafı da düşünmek zorundayız. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı” ifadelerini kullandı.

TEKLİF, KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Işık’ın yanı sıra Meclis üyeleri de talep edilen miktarların fazla olduğunu dile getirdiler. Kısa birer açıklama yapan AKP, MHP ve CHP grup temsilcileri; esnafın zor durumda olduğunu ancak vatandaşın durumunun daha sıkıntılı olduğunu belirtti. Yapılan oylamanın ardından 3 parti grubunun da oy birliği ile fiyat tarifeleri değerlendirilmek üzere komisyona havale edildi.

Zam kararının hemen alınmasını isteyen otobüsçü esnafı ise komisyona havale kararının alınmasının ardından Meclis salonunda tepki gösterdi. Ekonomik yönden sıkıntı yaşadıklarını artık çalışamadıklarını söyleyen bir esnaf, “Benim çocuğum okula harçlıksız gidiyor” dedi.

MHP’li Başkan Alim Işık ise esnaflara, “Burası Belediye Meclisi. Otobüsçüler Odası ya da kooperatifinde değiliz. Gelin yukarıda konuşalım. Biz kanun ne diyorsa onu yapıyoruz” dedi.