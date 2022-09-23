Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yağan yağmurdan korunmak için saklandığı yerde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

(İHA)
23 Eylül 2022 Cuma, 14:30
Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu
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Edinilen bilgiye göre dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken Buğdaylı mahallesinde yaşayan A.E. ise yağmurdan korunmak için gördüğü makaraların içine sığındı. A.E.'den bir süre haber alamayan ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp ihbarının ardından bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmalarda A.E., makaraların arasında bulundu.

ekiplerce ailesine teslim edilen A.E. babasına sarıldı. Çocuğuna sağ olarak kavuşan baba ise, ekiplere teşekkür etti.


Kayseri kayıp yağmur

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