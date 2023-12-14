Yakıt deposunda zulalamış: 111 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposunda zulalanmış halde 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Alınan istihbarat üzerine, Kuzey Marmara Otoyolu’nda durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 42 kilo 150 gramı likit, 69 kilo 250 gramı kristal halde olmak üzere toplamda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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