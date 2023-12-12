İki limanda uyuşturucu operasyonu: 11 ton yakalandı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 18:11

Güncelleme: 12.12.2023 - 18:13

İspanya polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Vigo Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen dondurulmuş ton balığı kutularının içinde Avrupa'ya dağıtılmak üzere sevk edildiği değerlendirilen 7,5 ton ağırlığında kokain yakaladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, polis, bu rakamın, uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde yer alan Galiçya bölgesinin tarihinde bir kerede ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu bilgisini verdi.

20 KİŞİYE GÖZALTI

İspanya'nın Valensiya kentindeki bir limana polis tarafından düzenlenen operasyonda da konteynerlere gizlenmiş 3,5 ton kokain ele geçirildi.

Polis, Balkanlar merkezli iki örgütten toplam 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polisin açıklamasına göre, uyuşturucu kaçakçılığı ağı tarafından, donmuş balık ve deniz ürünü ticareti yapmak ve emlak yatırımı için bir ithalat şirketi kurulmuş, aylar süren takibin ardından şirketin uyuşturucu kaçakçılığı için paravan olduğu anlaşılmıştı. İspanya polisi, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı.