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Yalova'da kardeş dehşeti... Miras kavgasında kan aktı!

Yalova'da kardeş dehşeti... Miras kavgasında kan aktı!

22.07.2025 12:56:00
Güncellenme:
AA
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Yalova'da kardeş dehşeti... Miras kavgasında kan aktı!

Kardeşi Hızır Zeytin'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlı M.Z.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi. İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z., tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Cinayet #Yalova #kardeş

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