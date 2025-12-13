Yandaş Sabah'ın 'Mehmet Akif Ersoy soruşturması' haberinde adı geçmişti: Cumhurbaşkanlığı'ndaki o isim istifa etti!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, bugün çıkan haberlerde adı geçen isimlerden biri olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, istifa ettiğini açıkladı.

İLK İSTİFA GELDİ

Yandaş Sabah'ın haberinde ismi geçen Furkan Torlak, istifa ettiğini duyurdu. Bununla birlikte soruşturma kapsamında "ilk istifa" gelmiş oldu.

Furkan Torlak'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SABAH'IN HABERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan, örgüt kurmakla ve 'kadınları cinsel ilişkiye sokarak maddi menfaat etmekle' suçlanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında bugün bir kadın spikerin ifadesini servis etti.

Haberde, kadının "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık" ifadeleri yer aldı.

TERKOĞLU, O İSME DİKKAT ÇEKTİ

Gazetemiz yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Furkan Torlak ismine dikkat çekti.

Haberde yer alan 'Furkan T.' ismine özellikle vurgu yapıldığını belirten Terkoğlu, söz konusu kişinin 'Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir koltuğa sahip olduğunu' ifade etti.

Terkoğlu, "Sanıyorum ki bu haberin ardından hedefteki ismin 'görevden affını istemesi' gelecek" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA ÇOK KRİTİK BİR KOLTUKTA..."

Terkoğlu, şunları yazdı:

"Haberi eminim ki çoğu kişi magazin merakı ile okuyor. Oysa en önemli detayı magazin üzerinden şekillenen iktidar savaşı. Sabah gazetesindeki haber, uyuşturucu ve cinsellik hikayelerinin arasında özellikle Furkan T. isminin altını çiziyor. Bu kişi 'bilmek isteyen herkesin bildiği gibi' Cumhurbaşkanlığı’nda çok kritik bir koltukta oturuyor.

Haber, 'uyuşturucu ve grup seks üzerinden şekillenen yapı'nın Külliye’ye uzandığı mesajını veriyor. Sanıyorum ki bu haberin ardından hedefteki ismin 'görevden affını istemesi' gelecek.

Merak ettiğim… Büyük küçük dinlemeden her konuda açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu habere dair bir açıklama yapacak mı? Bütün bu iktidar savaşlarını Onlar’ın son yayınında ele almıştık."

Terkoğlu'nun bu paylaşımından kısa süre sonra, söz konusu istifa haberi geldi.