Yangınlara havadan müdahale işini alan firmanın yakıt parasını yine ödemediği iddiası

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Türkiye aylardır orman yangınlarıyla mücadele ederken yetersiz ve güç müdahale tartışmaları gündemde. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, İzmir’in Bergama ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınında Orman Genel Müdürlüğü’nü işaret ederek ihaleyi alan firmanın yangın söndürme helikopterlerinin yakıt parasını ve pilotların ücretinin ödemediği, bu nedenle helikopterlerin kalkmadığı iddiasını gündeme getirmişti. Genel Müdürlük iddiaları yalanlarken firmanın akaryakıt tedariki yapan şirkete vermesi gereken parayı yine ödemediği öne sürüldü. Durmuş, “Yarın (bugün) akşama kadar bu para şirkete ödenmezse işi durduracaklar. Bu vahim bir olaydır. Genel müdürlük parayı aracı firmaya ödedi ama firma esas işi yapanlara ödemediği için bir kısım helikopterler uçamayacak. Nereden tutsan elinde kalıyor. 185 yıllık Orman Genel Müdürlüğü iflas etmiş durumda. Dolandırıldı” ifadelerini kullandı.

‘YANINA KALDI’

Menderes ve Urla’daki yangınlara elektrik tellerinin sebep olduğunun açıklandığını belirten Durmuş, “Kuruma yaptırım uygulamadı. Yapanın yanına kâr kalan sistem var” dedi. Yangınların günlerce sürmesinin insan kaynağı eksikliğinden de kaynaklandığını belirten Durmuş, “Arazöz var ama üzerindeki yeteri kadar operatör yok. Bir arazözde altı kişi olması gerekir. İki kişiyle gidiyor. Dolayısıyla tam tesisatlı kullanılamıyor. Yangını idare edecek nitelikli insanlar da yandaş olmadığı için kenara itildi” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birçok orman alanının orman vasfından çıkarıldığına da değinen Durmuş, “Mesela bu ay 1 milyon 150 bin metrekare alan orman dışına çıkartıldı. Yani birileri önceden ormanı işgal ediyor. Ondan sonra cumhurbaşkanı kararıyla o alan çıkarılıyor” diye konuştu.

ALTI TUTUKLAMA

İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangının dün kontrol altına alındığı duyuruldu. Öte yandan İzmir’in Karşıyaka, Tire ve Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 10 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda da dün alevler yükseldi. Yangına karadan müdahale başlatıldı.