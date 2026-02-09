Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yanında silah da vardı: Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu

Yanında silah da vardı: Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu

9.02.2026 13:47:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yanında silah da vardı: Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olan 45 yaşındaki Türker Çetinkaya, adliye binası tuvaletinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın yanında silah da bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi.

Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu.

İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

EVLİ VE 10 YAŞINDA ÇOCUĞU VAR

DHA'nın aktardığına göre Çetinkaya'nın sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği, evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

İlgili Konular: #Adliye #ölü bulundu