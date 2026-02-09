Yanında silah da vardı: Güvenlik görevlisi adliye tuvaletinde ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi.

Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu.

İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

EVLİ VE 10 YAŞINDA ÇOCUĞU VAR

DHA'nın aktardığına göre Çetinkaya'nın sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği, evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türker Çetinkaya'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.