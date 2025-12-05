Yanındayız’dan 5 Aralık’ta eşitlik vurgusu: ‘Haklar açık bir saldırı altında’

Yanındayız Derneği tarafından düzenlenen ‘kadın erkek eşittir nokta’ konfrensında ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiğinin yanısıra cinsiyet eşitsizliğine neden olan hikayeler ve yüzleşmelere kadar birçok konu ele alındı.

Ayrıca 5 Aralık Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümüne ilişkin oturum ve kısa film gösterimi yer aldı.

Yanındayız Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı konuşmasında, “Kadın hakları açık bir saldırı altında. 1934’te atılan o cesur adımın mirası geriye giderken bunu durdurmak hepimizin sorumluluğu. Ama umut etmek taviz vermek değildir; bugün burada bir tavır koymak zorundayız” dedi.