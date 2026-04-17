Yapı Kredi şiddet içeren dizilere reklam vermeyecek

Yapı Kredi, kamuoyunda tepki çeken şiddet içerikli dizi ve yapımlara reklam vermeme kararı aldı.

Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, tüm sektör temsilcilerine sorumluluk çağrısında bulundu. Üst üste gerçekleşen okul saldırılarının ardından tartışmaların odağına oturan şiddet içerikli diziler hakkında yaşanan bu gelişme dikkat çekti.

Yapı Kredi, son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan şiddet içerikli yapımlara yönelik dikkat çeken bir adım attı. Banka, gençleri ve çocukları olumsuz etkilediği değerlendirilen dizi ve içeriklere reklam vermeyeceğini açıkladı.

‘TOPLUMSAL SORUMLULUK VE VİCDANİ YÜKLÜMLÜLÜK’

Kararı duyuran Arda Öztaşkın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bunun yalnızca ticari bir tercih olmadığını vurguladı. Öztaşkın, kararın etik sınırlar, toplumsal sorumluluk ve vicdani yükümlülük çerçevesinde alındığını belirtti.

Öztaşkın’ın açıklaması şu şekilde:

“Şiddeti sorun olarak anlatan içerikle, şiddeti stilize edip statüye dönüştüren içerik aynı şey değil. Eleştirel temsil ile özendirici temsil arasında fark gözetmek, bana göre bir iletişimcinin asgari muhakeme sorumluluğu. Çünkü, iletişimci yalnızca görünürlük yöneten biri değil. Anlam, meşruiyet ve güven de üretmek zorunda.

Bu yüzden insana, özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti normalleştiren; şiddeti güç, prestij, karizma ya da başarı göstergesi gibi sunan hiçbir dili ve anlatıyı kabul etmiyorum.

Bir iletişimci olarak, ekibimle birlikte, bu dili ve anlatıyı temel alan dizi ve içeriklere reklam plasmanı yapmayacağız.

Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük.

Tüm meslektaşlarımı da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum.”