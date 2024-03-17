‘Yapıcıoğlu suç işliyor’

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce katıldığı canlı yayında şeriatın Türkiye’ye getirilmesi için toplumun talep etmesi gerektiğini söyledi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00
‘Yapıcıoğlu suç işliyor’
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce katıldığı canlı yayında şeriatın Türkiye’ye getirilmesi için toplumun talep etmesi gerektiğini belirterek “Hiç kimse Allah’ın yaptığı kanunlardan daha adil kanunlar yapamaz. Fakat insanlar onu talep ederse bu gerçekleşir. İslam toplumu oluşur, daha sonra hukuk oluşur” dedi. Cumhuriyete konuşan Av. Doğan Erkan, “Bu açıklama, anayasanın ‘laik cumhuriyet’ ilkesinin yıkılmak istenmesine dönük. Yapıcıoğlu ‘anayasayı ihlal’ suçu işlemektedir. Bu sözleri parti genel başkanı sıfatıyla söylediğinden HÜDA PAR’ın ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmek’ halinden kapatılması gerekir” dedi. 


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