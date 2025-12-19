Yarbay Tatar'ın 16. ölüm yıldönümü: ‘O gün tepki verilse bugünler yaşanmazdı’

FETÖ tarafından kurgulanan ve dönemin iktidarı tarafından desteklenen “Amirallere Suikast” kumpas davasında hedef olan Yarbay Ali Tatar'ın canına kıymasının üzerinden 16 yıl geçti. 5 Aralık 2009’da Amirallere Suikast soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Ali Tatar, tutukluluğa yapılan itiraz sonucu 16 Aralık’ta serbest bırakıldı. 19 Aralık’ta hakkında bir kez daha tutuklama kararı verilen Tatar, ardında bir mektup bırakarak canına kıydı. Tatar'ın tutuklanmasını talep eden savcı ve tutuklama kararı veren hakim, 15 Temmuz kalkışması sonrası FETÖ üyesi olmaktan hüküm giydi. Tatar'ın veda mektubundaki "Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek ne bir ordu ne yaşayacak cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız" öngörüsü ise büyük ölçüde doğrulandı.

Ali Tatar ve Nilüfer Tatar

‘EŞİM UYARMIŞTI’

Cumhuriyet'e konuşan ve “Canım eşim Ali gideli tam 16 yıl oldu” diyen Nilüfer Tatar, “Ancak onun vatanperver sesi hâlâ kulaklarımızda çınlıyor. Yazdığı mektubun uyarı niteliğindeki cümlelerini kimse unutamadı, unutmuyor, unutmayacak. Çünkü o gidişiyle, hak hukuk adalet arayanların, vicdanların sesi oldu. Çünkü o, Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçiren hukuksuzluk garabetinin Ali Tatar’ın vedasıyla, gidişiyle bitmeyeceğine özellikle dikkat çekti. Bizlere açıkça haykırdı” dedi. Mektubun bugün bile yeni yazılmış gibi güncel olduğunu vurgulayan Nilüfer Tatar, “Geldiğimiz noktada canım eşim Ali Tatar maalesef bir kez daha haklı çıktı. Çünkü bugün hepimizi adeta nefessiz bırakan bu hukuksuzluk cehenneminin tam da ortasında yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Tatar, “Kumpas kuranlar, sahte delil üretenler, yargıyı emir eri gibi kullananlar temizlenmediği sürece hiçbirimiz güvende olamayız” uyarısında bulundu.

‘OLAĞAN UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜ’

“Yarbay Ali Tatar 16 yıl önce hukukun herkese gerekli olduğunun altını çizerken aynı zamanda hukukun, iktidar sahiplerinin oyuncağı haline getirilip, masum insanları ezme aracı olarak kullanılmasına isyan etti” tespitinde bulunan Tatar’ın ağabeyi, Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, “O gün FETÖ militanları eliyle yürütülen ‘hukuk’ manipülasyonu bugün maalesef siyasi iktidarın olağan bir uygulaması haline gelmiştir. O gün sorumluluk makamlarında olanlar hukukun gerektirdiği duruşu göstermediler ve Cumhuriyet kazanımlarının bulanmasının vebali altında kaldılar” dedi. Bugün meydanlarda hukuk, demokrasi mücadelesinin sesi olan ve Cumhuriyete sahip çıkan kitlelerin geleceğe ilişkin umudu artırdığını belirtti. FETÖ’nün o dönem siyasal hırslarla hareket eden iktidarın da desteği ile yüzlerce masuma kıydığını ve sonrasında da umurlarında olmadığını söyleyen Tatar’ın avukatı İhsan Nuri Tezel, “Ali de o hedef olan kişilerin ilklerindendi. Hedef TSK’nin ilkesel duruşunu ortadan kaldırıp yerine kendi adamlarını koymaktı” ifadelerini kullandı.

ANMA TÖRENİ YARIN

“Eğer o gün gerekli tavır alınsaydı, bugünler yaşanmazdı” diyen avukat Tezel, sözlerine şöyle devam etti: “O dönem sesimizi duyurmakta sıkıntı çektik. Öte yandan öncelikle sorumlu olan, ‘Amirallere, generallere dokunmayın’ pazarlığı yapan TSK’nin yönetim kadrosudur. Bomboş mahkeme salonlarına gelselerdi ve ‘Biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz’ deselerdi devamı gelemezdi. İktidar partisinin kumpaslara destek olduğu yerde muhalefet partileri de çok uzun süre geri durdular. Ses çıkardıklarında ise atı alan Üsküdar’ı geçmişti” Yarbay Tatar için ama töreni, 20 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Ankara Karşıyaka’daki mezarı (Ada D.16 / Parsel P.1516) başında yapılacak.