Yargıda Birlik Derneği adli yıl açılışına katıldı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 21:30

Güncelleme: 02.09.2024 - 21:30

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, dün Şırnak Cizre Adliyesi'ni ziyaret ederek hâkim ve Cumhuriyet Savcılarıyla bir araya geldi. Heyet bugün ise Şırnak'ta ilk defa gerçekleştirilen adli yıl açılış programına katıldı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, hakimler, cumhuriyet savcıları ve daire amirlerinin de katıldığı program büyük ilgi çekti. Aynı gün Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı ve Şırnak Adliyesini de ziyaret eden heyet; Şırnak, Cizre, Silopi ve Uludere'de görev yapan hâkim ve savcıların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm için çaba göstereceklerinin de sözünü verdi.



HÂKİM VE SAVCILARA DESTEK

Dernek Başkanı Birol Kırmaz, yaptığı açıklamada, vicdanlardaki adalet duygusunun tatmini için ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan hakim, Cumhuriyet Savcısı ve adalet personelinin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarının çözümü için köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirten Kırmaz, meslektaşlarının kendilerine ilettikleri her talebi görev kabul edip yetkili makamlar nezdinde yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.