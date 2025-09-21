Yargıtay'dan emsal karar: Estetik ameliyatından memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi' yapıldı

Ankara’da özel bir hastanede burun ameliyatı geçiren F.S., eğrilik ve koku kaybı şikâyetiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve ücret iadesi talebi kabul edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, hastane bu kararı mahkemeye taşıdı. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur bulunmadığını belirtti ve iade kararını iptal etti.

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay, bilirkişi heyetinde estetik cerrah yer almamasını eksiklik sayarak yerel mahkeme kararını bozdu.

KARAR

Kararda, Adalet Bakanlığı’nın görüşüne paralel olarak estetik operasyonların “eser sözleşmesi” kapsamında olduğu ve hekimin yalnızca tedavi değil, sonuç da taahhüt ettiği belirtildi.