Yargıtay'dan emsal karar: Estetik ameliyatından memnun olmayan hastaya 'ücret iadesi' yapıldı

21.09.2025 12:14:00
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılması gerektiğine hükmetti.

Ankara’da özel bir hastanede burun ameliyatı geçiren F.S., eğrilik ve koku kaybı şikâyetiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve ücret iadesi talebi kabul edildi. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, hastane bu kararı mahkemeye taşıdı. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur bulunmadığını belirtti ve iade kararını iptal etti.

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. 

Yargıtay, bilirkişi heyetinde estetik cerrah yer almamasını eksiklik sayarak yerel mahkeme kararını bozdu.

KARAR

Kararda, Adalet Bakanlığı’nın görüşüne paralel olarak estetik operasyonların “eser sözleşmesi” kapsamında olduğu ve hekimin yalnızca tedavi değil, sonuç da taahhüt ettiği belirtildi.

