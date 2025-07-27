Yargıtay'dan emsal karar: Komşusuna 'hıyar' dedi, hakaret sayılmadı!

Olay, bir sitede komşulardan birinin diğerinin köpeğini belediyeye şikâyet etmesiyle başladı.

Zabıta ekiplerinin evine geldiğini gören sanık, kimin şikâyet ettiğini öğrenmek için komşusuna "Beni şikâyet eden sen misin?" diye sordu. Komşusunun "Evet benim" demesi üzerine sinirlenen sanık, "Hadi oradan hıyar!" diyerek karşılık verdi. Bu sözler üzerine komşu, hakarete uğradığı gerekçesiyle sanık hakkında dava açtı.

Yerel mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak sanığın hakaret suçunu işlediğine karar verdi ve sanığa 3 bin 480 TL adli para cezası verdi. Olayın toplum içinde gerçekleştiği gerekçesiyle cezada artırım da uygulandı.

Sanık karara itiraz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne taşındı.

"HAKARET DEĞİL NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, sanığın ifadesinin rahatsız edici ve kaba olduğunu kabul etti ancak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanığın sarf ettiği ‘Hadi oradan hıyar’ şeklindeki söz, karşı tarafın onur ve saygınlığına doğrudan zarar verici nitelikte değildir. Bu tür ifadeler hakaret suçu kapsamında değil, nezaket dışı davranış kapsamında değerlendirilebilir."