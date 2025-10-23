Yargıtay, 'Kaynak Holding' davasında 7 sanığa verilen cezayı onadı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kaynak Holding hakkında FETÖ'nün "finans merkezi" olduğu, örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ'nün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurtdışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı, Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı gerekçeleriyle dava açılmıştı.

Kayyum atanan Kaynak Holding’in eski yöneticileri Bülent Kaynaroğlu, Yasim Köse, Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Kadir Karakoç, Ömer Görünmek ve Yücel Bilginoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandıkları davada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Temmuz 2023’te kararını açıklamıştı.

Buna göre sanıklar Bülent Kaynaroğlu ile Yasim Köse’ye , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası; sanıklar Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Kadir Karakoç, Ömer Görünmek ve Yücel Bilginoğlu'na verilen 2 yıl 1 ay ile 3 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları verilmişti. 21 sanık hakkında da beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Şirketin yöneticileri hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararları onanırken, sanıklar Ali Yusuf ile Recai Akgün'ün temyiz aşamasında hayatlarını kaybettiği gerekçesiyle haklarındaki hükmün bozulmasına karar verdi.

Sanıklar Menderes Demirci, Hüseyin Yüksel, Kürşat Yüce ve Mustafa Yıldız'ın eylemlerini "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında değerlendiren Daire, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen cezaları bozdu. Sanık Özcan Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen mahkumiyeti de bozan Daire, sanığın beraat etmesi gerektiğini bildirdi.

Sanıklar Erdal Sağlam, İhsan Eren ve Kenan Bilgi hakkında verilen beraat kararları da "eksik araştırma" yapıldığı gerekçesiyle bozuldu.