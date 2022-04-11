Yargıtay savcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:53

Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2021 Ekim ayında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kamil Erkut Güre’nin kalp ameliyatı sonrası entübe edildiği belirtildi.

Odatv'den Gamze İşler imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

Odatv, Kamil Erkut Güre’ye “telefon hattı Ankesör soruşturmasına takıldığı” iddiasını sormuştu. O dönem İzmir Başsavcısı olan Kamil Erkut Güre yaptığı açıklamada “Yargı içinde bir yapı bana operasyon yapıyor” demişti.

“Ankesör” soruşturmasındaki belgeye göre başsavcının adına kayıtlı olan hattın 22 Temmuz 2016’da Ankara’daki bir büfenin telefonundan iki kez arandığı görülüyordu.

Kamil Erkut Güre, belgeyle ilgili “Bu iddialara yanıt vermeyi bile kendime zül görüyorum” ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

“İddia edilen telefon araması 2016 yılına ait. Ben o yıl Diyarbakır’a atandım. Ardından da İzmir’e Başsavcı oldum. Devletim bu iddiaları biliyor. Adalet Bakanlığı’na da daha önce bu iddialar gelmiş. Bu iddialara kimse itibar etmedi. Devletim bu operasyona itibar etmediği için de hala görevdeyim. Yargı içinde bir ekip var ve bu operasyonu o ekip yapıyor.”