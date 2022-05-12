Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası CHP'li isimlerden açıklama

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Yargıtay'ın kararının ardından CHP'li milletvekilleri Twitter'dan tepki gösterdi. Vekillerin mesajları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: ''İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP’li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…''

İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP’li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…@Canan_Kaftanci — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) May 12, 2022

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:"Bu hukuksuz, kötülük düzeni son bulacak! Yanındayız başkanım. @Canan_Kaftanci"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Saray talimat verdi, yargı topuk selamıyla uyguladı. İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar. Birlikte kazandık, birlikte mücadele edeceğiz!"

Saray talimat verdi, yargı topuk selamıyla uyguladı. İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar. Birlikte kazandık, birlikte mücadele edeceğiz! https://t.co/wFo0hyKomm — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 12, 2022

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Bu karar hukuksuzdur. Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız @Canan_Kaftanci"

Bu karar hukuksuzdur. Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız @Canan_Kaftanci https://t.co/z1ywKRnMF2 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 12, 2022

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: ''İstanbul İl Başkanımız @Canan_Kaftanci hakkında verilen kararın hukukla ilgisi olmadığını 83 milyon biliyor. İktidarın yargıyı araçsallaştırmasına yeni bir örnektir. Ne yapsalar boş. Adalet mücadelesi dalga dalga büyüyecek, AKP gidecek Türkiye’ye adalet ve özgürlük gelecek! Bu mücadelede CHP ailesi olarak dostlarımız ve milletimizle tek yürek ilerlemeye devam edeceğiz. Adaleti yok eden, ekonomiyi batıran, halkın sırtında kambur olan AKP rejimi sandıkta yenilecek, Türkiye kazanacak.''

İstanbul İl Başkanımız @Canan_Kaftanci hakkında verilen kararın hukukla ilgisi olmadığını 83 milyon biliyor. İktidarın yargıyı araçsallaştırmasına yeni bir örnektir. Ne yapsalar boş. Adalet mücadelesi dalga dalga büyüyecek, AKP gidecek Türkiye’ye adalet ve özgürlük gelecek! — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) May 12, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Türkiye’de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir! Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz!

Türkiye’de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir!



Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz! @Canan_Kaftanci #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir pic.twitter.com/tD9LdmXtm8 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 12, 2022

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: ''İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu, saray tarafından susturulmak istenmektedir. Hukuku siyasetin sopası haline getirenler unutmasın ki, halktan büyük güç yoktur! Korkmuyoruz, yılmayacağız, susmayacağız!!''