Son Dakika... Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı.
Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.
Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.
Açıklanan karardan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın."
Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022
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