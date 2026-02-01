Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Yarın okullar var mı? 2 Şubat Pazartesi okullar açılıyor mu?

YARIN OKUL VAR MI?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te ders başı yaptı.

15 TATİL UZATILDI MI?

Sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar asılsızdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.