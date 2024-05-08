Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:15

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:15

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. Peki, Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar?

2024 YAŞ ÇAY FİYATI AÇIKLANDI MI?

Yeni yaş çay sezonu ile beraber gözler de yaş çay taban fiyatlarına çevrildi. Ancak henüz yaş çay alım fiyatları belli olmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı yaş çay taban fiyatlarının birkaç güne açıklanması bekleniyor.

2023 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADARDI?

2023 yılında kilo başına çay alım fiyatı 11.30 TL olarak belirlenmişti.