ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:51
ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?
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ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurmuş, kısa süre içerisinde başvuru süreci tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi.  Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi.


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