Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:51

ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurmuş, kısa süre içerisinde başvuru süreci tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi.