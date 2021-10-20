Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü. Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.
Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.
UZUN SÜRE KENDİNE GELEMEDİ
Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- Ankara'da korkutan patlama
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Bürokrasi kokuyu aldı!
- Öğrencilerin isyanı: Gece yarısı eylem
- MetroPOLL'den çok konuşulacak detaylı anket