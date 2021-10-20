Son dakika: LPG’ye bir zam daha
Son dakika haberi... Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam geliyor.
Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlanmış durumda ve zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.
2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye, bir zam daha geliyor.
Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’de pompa fiyatı 23 kuruş zamlanacak.
MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM
Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.
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