Yatağan’daki siyah duman Meclis gündeminde: 'Bakanlık neden sessiz?'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren termik santralden çıkan siyah dumanlar, ilçe genelinde ciddi hava kirliliğine yol açmış; vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum kamuoyunda büyük endişe yaratmaya devam ediyor. Son günlerde yoğun biçimde gözlemlenen bu kirlilik nedeniyle bölgede başta çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere tüm halkın etkilendiğini söyleyen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Uzun, "Termik santral kaynaklı olduğu düşünülen hava kirliliğine rağmen, ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamış; baca gazı arıtma sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, emisyon değerlerinin yasal sınırların üzerinde olup olmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmıştır. Bakanlık artık bu konuya dair endişeleri giderecek bilimsel ve doğru verileri halkımızla paylaşmalı varsa bir suistimal gereğini yapmalıdır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Uzun, şeffaflık çağrısında bulundu. Uzun'un yönelttiği sorular şöyle: