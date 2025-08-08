Yatağan’daki siyah duman Meclis gündeminde: 'Bakanlık neden sessiz?'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren termik santralden çıkan siyah dumanlar, ilçe genelinde ciddi hava kirliliğine yol açmış; vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum kamuoyunda büyük endişe yaratmaya devam ediyor. Son günlerde yoğun biçimde gözlemlenen bu kirlilik nedeniyle bölgede başta çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere tüm halkın etkilendiğini söyleyen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Uzun, "Termik santral kaynaklı olduğu düşünülen hava kirliliğine rağmen, ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamış; baca gazı arıtma sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, emisyon değerlerinin yasal sınırların üzerinde olup olmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmıştır. Bakanlık artık bu konuya dair endişeleri giderecek bilimsel ve doğru verileri halkımızla paylaşmalı varsa bir suistimal gereğini yapmalıdır” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Uzun, şeffaflık çağrısında bulundu. Uzun'un yönelttiği sorular şöyle:
- Yatağan'daki termik santralde son günlerde artan hava kirliliğinin kaynağı nedir? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan resmi bir şikâyet ya da rapor var mıdır?
- Santralin baca gazı arıtma sistemleri aktif ve yeterli kapasitede çalışmakta mıdır? Bu sistemlerin son denetimi ne zaman yapılmıştır? Bu denetimin sonuçları nelerdir? Olması gereken değerler ne ölçüde aşılmıştır?
- Son bir ayda Yatağan ilçesinde yapılan hava kalitesi ölçümleri nelerdir? PM10, PM2.5, SO₂, NOx vb. (Emisyon değerleri) gibi parametrelerde hangi seviyeler kaydedilmiştir?
- Yatağan'daki hava kalitesine ilişkin Bakanlığınızca yapılan denetimlerde herhangi bir ihlal tespit edilmiş midir? Edildiyse ilgili kuruluşa ne tür idari yaptırımlar uygulanmıştır?
- Yatağan Termik Santrali'nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında uyması gereken yükümlülükler nelerdir ve bu yükümlülüklere uyulup uyulmadığı denetlenmekte midir?
- Yatağan halkının sağlığının korunması ve hava kirliliğinin giderilmesi için Bakanlığınızca hangi acil önlemler alınacaktır?
- Çevre kirliliğine ilişkin kamuoyuna neden herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır? Kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesine dönük bir çalışmanız olacak mıdır?