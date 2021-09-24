Yeğenine zorla ateş ettirdi, o anları sosyal medyada paylaştı

24 Eylül 2021 Cuma, 10:19

Rize'de Mustafa A., yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Kız çocuğu, Mustafa A.'ya doğru ateş etti.

Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Çocuğun tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kız çocuğunun "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.