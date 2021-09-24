Yeğenine zorla ateş ettirdi, o anları sosyal medyada paylaştı
Rize'de, yeğenine silah veren ve zorla ateş ettiren Mustafa A. isimli şahıs, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Rize'de Mustafa A., yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Kız çocuğu, Mustafa A.'ya doğru ateş etti.
Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Çocuğun tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kız çocuğunun "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Öğretmenden öğrencilere skandal sorular
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Yabancı bankalardan 'Türkiye' tahmini
- Eski MİT'çinin dosyasındaki sır rapor
- Kaya'dan zehir zemberek sözler
- Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahlı saldırı
- Kılıçdaroğlu sert konuştu