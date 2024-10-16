Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:08

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:08

Türk Hava Yolları'nın yeni mezunlar için başlattığı Take-Off Cadet Programına başvurular sürüyor. Programa seçilen adaylar, iki senelik kapsamlı bir eğitimden sonra THY bünyesinde 2. pilot olarak istihdam edilecek. Peki, Yeni mezun Take-Off Cadet Programı nedir? Take-Off Cadet başvuruları ne zaman bitiyor?

THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 25 Ekim 2024, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.

THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

*Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

- 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

- Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

- Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

- Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

- Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

- Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

- Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)