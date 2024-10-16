MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuruları ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) girmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuruları ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2025 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlanmadı. MSÜ 2025 başvuru ve sınav tarihi için bekleyiş başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı başvuruları ne zaman?
MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların takvimi henüz açıklanmadı. 2024 yılı sınavları için ise ÖSYM, 2024 sınav takvimini 6 Kasım 2023 tarihinde duyurmuştu.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.
2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.
Yakın zaman içinde 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.
2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.
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