Yeni seçim kanunu düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7’ye indiren yasa teklifini AKP ve MHP oylarıyla kabul etti. Önümüzdeki hafta yasalaştırılması beklenen kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.
TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7'ye indiren yasa teklifini bazı değişiklikler ile kabul etti. Teklif önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak. Böylece yapılan değişikliklerin 2023 yılı seçimlerinde yürürlüğe girmesi sağlanacak.
Teklifin getirdikleri ve yapılan değişiklikler şöyle:
SEÇİM BARAJI İNİYOR
Yüzde 10 olan Türkiye seçim barajı yüzde 7'ye iniyor.
OYLAR PARTİLERE
İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.
KONGRE KOŞULU
Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek
GRUP KURMA KOŞULU
Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
SEÇİM GÖÇÜ ÖNLEMİ
Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Bu süre teklifte 1 yıl olarak öngörülmüştü, önerge ile değiştirildi.
EN SON ADRES
Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmenin oy kullanma hakkının elinden alınmaması için düzenleme yapıldı. Buna göre adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.
10 GÜNLÜK SÜRE
Muhtarlığı kazanan seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde mazbatası verilecek.
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