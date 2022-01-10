ORC Araştırma Şirketi yılın ilk anketini yayımladı: Bir ayda AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:32

ORC Araştırma 2022 yılının ilk anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Katılımcılardan yüzde 30.2'si AKP derken, MHP diyenlerin oranı yüzde 8.5'te kaldı.

Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oy oranı yüzde 24.2 iken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.3 olarak ölçüldü.

BİR AYDA DÜŞÜŞ

ORC Araştırma Şirketi Aralık ayının son anketinde "Bu pazar genel seçim olsa" diye katılımcılara soru sormuştu. AKP yüzde 30,8 çıkarken CHP'nin oy oranı yüzde 25,1'di.

ORC ocak ayının ilk anketinde de "Bu pazar genel seçim olsa" diye sordu ve AKP'nin oy oranında düşüş yaşandığı görüldü.

Geçen ay yüzde 30,8 oy oranına sahipken ocak ayında yüzde 30,2 olması dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde: