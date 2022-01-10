ORC Araştırma Şirketi yılın ilk anketini yayımladı: Bir ayda AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş
ORC Araştırma Şirketi, Ocak 2022'nin ilk anket sonuçlarını açıkladı. Sosyal medyadan açıklanan ankette, AKP'nin yüzde 30,2 ve CHP'nin de yüzde 24,2 oy oranı olduğu belirtildi.
ORC Araştırma 2022 yılının ilk anket sonuçlarını paylaştı.
Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Katılımcılardan yüzde 30.2'si AKP derken, MHP diyenlerin oranı yüzde 8.5'te kaldı.
Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oy oranı yüzde 24.2 iken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.3 olarak ölçüldü.
BİR AYDA DÜŞÜŞ
ORC Araştırma Şirketi Aralık ayının son anketinde "Bu pazar genel seçim olsa" diye katılımcılara soru sormuştu. AKP yüzde 30,8 çıkarken CHP'nin oy oranı yüzde 25,1'di.
ORC ocak ayının ilk anketinde de "Bu pazar genel seçim olsa" diye sordu ve AKP'nin oy oranında düşüş yaşandığı görüldü.
Geçen ay yüzde 30,8 oy oranına sahipken ocak ayında yüzde 30,2 olması dikkat çekti.
Araştırmanın sonuçları şu şekilde:
- AKP:%30,2
- CHP:%24,2
- İYİ PARTİ:%15,3
- MHP:%8,5
- HDP:%8,4
- GELECEK:%3,1
- DEVA:%2,9
- SP: %1,6
- TDP:%1,4
- MEMLEKET PARTİSİ:%1,3
- YENİDEN REFAH:%0,8
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:%0,7
- DEMOKRAT PARTİ:%0,5
- DİĞER:%1,1
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Yusuf Yerkel'in ticari ataşe olarak atanmasına tepki!
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!