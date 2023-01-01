Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü yakalanan sürücü: Geçmiş olsun

İzmir'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsü, alkollü çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücüye 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü, "0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi.

DHA
01 Ocak 2023 Pazar, 04:17
Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü yakalanan sürücü: Geçmiş olsun
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, Alsancak'ta ekiplerce durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen sürücünün 0,63 promil alkol olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen yurttaşa 4 bin TL idari para cezası kesti.

Yeni yılın ilk dakikalarında ceza kesilen sürücü, "Herkes kurallara uysun, eşim yanımda, o kullanacak artık. 0,63 promil alkollü çıktık, geçmiş olsun" dedi. 


İzmir Alkol

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