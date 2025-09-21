Yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel: Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir

CHP, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Oylamada kullanılan 917 oyun 835'i geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Özel 835 oy ile genel başkan seçildi.

ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR

X hesabından paylaşım yapan Özel, teşekkür mesajı yayımladı.

Özel, şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşlarım, örgütümüzün vefakâr ve cefakâr neferleri;

Bugün gerçekleştirdiğimiz 22. Olağanüstü Kurultayımızda tüm saldırılara karşı iradesini bir kez daha ortaya koyan örgütümüze, delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir.

Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, “sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur” diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir.

Safları sıklaştıracağız!

Hep birlikte; korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır!"