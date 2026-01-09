Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Söke'de tartıştığı kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Kaya polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YENİDEN REFAH PARTİLİ İL BAŞKANI GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'yı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.