Yeniden Refah Partisi'nden DEM Partili Sakık'ın açıklamalarına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Genel Başkan Erbakan hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siyasi eleştiri adı altında, Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a ‘haramzade’ gibi aşağılık bir hakaret yöneltmek ve ‘terör örgütü destekçiliği’ gibi alçakça bir iftirada bulunmak; sadece hadsizlik değil, açık bir ahlaksızlıktır. Bu dili kullananlar; fikren tükenmiş, siyaseten savrulmuş, iftirayı siyaset sanan karanlık zihniyetlerdir. Hayatını emperyalizme, siyonizme ve her türlü terör yapılanmasına karşı mücadeleye adamış Milli Görüş hareketine ve onun liderine terör isnadı atmak, bilinçli bir çarpıtma ve düşmanlıktır. Yeniden Refah Partisi olarak bu seviyesiz dili ve mesnetsiz ithamları reddediyoruz. Biz hakaretle değil hakikatle, iftirayla değil milletle, karanlık dille değil temiz siyasetle yol yürümeye devam edeceğiz."