Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'Kolin İnşaat' iddiası: '135,5 milyon TL'yi kasasına koydu'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:59

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Zafran TOKİ konutları ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Karakuş, şunları ifade etti:

“13,5 MİLYON TL’Yİ KASASINA KOYDU”

“20 Ocak 2020’de yaşanan Elazığ depreminin ardından Merkez Zafran Mahallesi’ndeki konut yapım işini Kolin İnşaat, 17 Haziran 2020’de 169 milyon 923 bin TL’ye aldı. Ancak ihale gerekliliklerini yerine getirmeyi tercih etmeyen Kolin İnşaat, işi altı gün sonra Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmaya 156 milyon TL’ye yeniden ihale etti ve 13,5 milyon TL’yi kasasına koydu.

“SONUÇ İTİBARIYLA BİR HAFTADA FİYAT FARKI HARİÇ 13,5 MİLYON LİRA KAZANILDIĞI VE BİR KAMU ZARARININ SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİNİ BURADAN YETKİLİLERE DUYURMAK İSTİYORUZ”

Elazığ merkezinde bulunan Zafran TOKİ Konutları yapım işini alan firma, Ankara’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla 17 Haziran 2020 tarihinde bir sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmeye göre 687 konut yapım işini içerisinde 35 dükkân, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi olmak şartıyla 169 milyon 923 bin TL bedelle kazanan Kolin İnşaat, ‘Ben yapacağım’ diyor. Burada hiçbir problem yok. 17 Haziran’da TOKİ’yle sözleşme imzalayan Kolin İnşaat, altı gün sonra yani 23 Haziran’da Nişantaşı ile Yapı ve Fay Taahhüt isimli firmayla taşeronluk sözleşmesi imzalıyor. TOKİ’den 169 milyona aldığı ihaleyi Elazığ’a gelmeden, sahayı görmeden ve tek bir çivi çakmadan altı gün sonra bu iki firmaya veriyor. Bu iki firmaya verilen işin içeriği 689 konut, 35 dükkân, cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi. Yani Kolin’in TOKİ’ye taahhüt ettiği işin aynısı. Sonuç itibariyle bir haftada fiyat farkı hariç 13,5 milyon lira kazanıldığı ve bir kamu zararının söz konusu olabileceğini buradan yetkililere duyurmak istiyoruz.”