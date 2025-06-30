'Yenidoğan çetesi' davasında 5. duruşma: 58 sanık hâkim karşısına çıkıyor

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Çetenin lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Geçen duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti.

FIRAT SARI DA ARALARINDA...

Kamuoyunun yakından takip ettiği 'yenidoğan çetesi' davası, bugün beşinci duruşma ile devam edecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak olan beşinci duruşmada, doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 58 sanık hâkim karşısına çıkacak.