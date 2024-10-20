'Yenidoğan çetesi'nin başka illere sıçradığı iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

İstanbul’da ortaya çıkan ve ülke gündemine oturan ‘yenidoğan çetesi’ skandalının Sakarya’ya sıçradığı iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla yalanladı.

'Yenidoğan çetesi'nin başka illere sıçradığı iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:32

Ülke gündemine oturan ‘yenidoğan çetesi’ skandalının Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde de ortaya çıktığı iddialarına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Ulusal basında çıkan ‘Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı’ başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir. Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu neticesinde herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #İl Sağlık Müdürlüğü

İlgili Haberler

Erkan Baş'tan 'yenidoğan' tepkisi: Namussuzlarının ağababaları deprem zamanında da çadır satıyorlardı

Erkan Baş'tan 'yenidoğan' tepkisi: Namussuzlarının ağababaları deprem zamanında da çadır satıyorlardı
Sol Parti: Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri

Sol Parti: Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri
Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yenidoğan bebek çetesi Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?

Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yenidoğan bebek çetesi Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler