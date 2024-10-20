Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:00

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' lideri Fırat Sarı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yenidoğan bebek çetesi Fırat Sarı hangi hastanelerde görev aldı?

FIRAT SARI KİMDİR?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Tıp fakültesinde okuduğu zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yatmıştır. Cezaevinden sonra okula tekrar dönerek mezun olmuştur. Zorunlu hizmet süresini Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalışmıştır. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurmuştur ve yüzde 100 hisseli sahibidir.

Fırat Sarı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerindendir. İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibidir.