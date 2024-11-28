Yenidoğan davasında dokuzuncu gün: Mahkemede 'Hasta başına 10 bin TL' itirafı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:50

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:55

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasında bugün dokuzuncu güne girildi. Geride kalan yedi günde 22 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanık olmak üzere toplam 34 sanık savunma yaptı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 22 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

10.23: "DOKTOR YÖNLENDİRMESİ DIŞINDA BİR İŞLEM YAPMADIM"

Tutuksuz sanık Renginar Molla, "Ben dolandırıcılık ve örgüt üyeliği suçlarını işlemedim. Doktor yönlendirmesi dışında herhangi bir işlem yapmadım. Hasta odaklı çalıştım. Hasan Basri Gök, Fırat Sarı'nın asistanı ve sorumlu hemşire olduktan sonra ben evrak işleriyle ilgilenmedim. Bebeklerde herhangi bir sorun olduğunda mutlaka Fırat Sarı'ya ulaştım, ulaşamadığım zamanlarda Hasan Basri üzerinden ulaşırdım" dedi.

Hasan Basri Gök'ün, "Abla basamakları bire çek" dediği tape sorulan sanık Molla, "Basamakları doktor belirliyordu. Ben bu talimatın Fırat Sarı'dan geldiğini düşündüğüm için 'tamam' dedim. Ama değiştirmedim" dedi. Hesap hareketleri sorulan sanık Renginar Molla, "Yurt dışına çıkacaktım. Bunun için Fırat Sarı'dan para istemiştim o da gönderdi. Ben parayı geri vermek istedim ama kabul etmedi" diye yanıt verdi.

Fırat Sarı'nın avukatı, sanık Molla'ya müvekkili Fırat Sarı'nın bebeeklere yaklaşımını sordu. Molla, "Fırat Sarı bebeklerle ilgilendiğinde titiz davranırdı, dikkatliydi. Yapılması gerekenleri bize söylerdi. Fırat hocadan 'basamakları düşür, epikrizleri değiştir' gibi bir şey hiç duymadım" dedi.

11.18: "HASTA BAŞINA 10 BİN TL"

Şafak Hastanesi'nde idari personel olan ve istifa ederek Kızılay'da çalışmaya başlayan tutuksuz Sanık Mustafa Kazan, Kimya mezunu olduğunu söyleyerek, "Bağcılar Şafak Hastanesi'nde çalışırken 2024'ün Şubat ayında kendi isteğimle istifa ettim. Sonrasında Kızılay'da çalışmaya başladım. Kızılıyda 3-4 ay çalışmıştım ki gözaltına alındım. Şafak Hastanesinde idari personeldim. İmza yetkim yoktu. Boya badana, tamirat, yemekhane gibi işlerle ilgilenirdim. Hasta kabulü, tıbbı işlem gibi yetkilerim yoktu. Eğitimim dolayısıyla da yoktu. Böyle bir örgütün varlığını kabul etmiyorum. Ben gözaltına alındıktan sonra böyle bir örgütten bahsedildiğini öğrendim. Kişileri tanımıyorum, hiçbiriyle herhangi bir para alışverişim de yoktur. Benim sadece Gıyasettin Mert Özdemir ile iki konuşmam var. Bu konuşmalarda da hasta getirmesi karşılığında kendisine para verileceğinden bahsediyorum. Bundan da yönetimden Cem Öztürk bahsetmişti. Ben bunu kendisine aktarmıştım. Hasta başına 10 bin gibi bir ücret verileceği söylenmişti yönetim tarafından. Mert de 'olur-olmaz' gibi bir şey söylemedi. Bir paylaşım olmuştur fakat eyleme geçmemiştir. Mert'e bizzat kendim bir para ödemedim. Bilmediğim bir örgüte bile isteye yardım etmiş olamam. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasında ise Mert'in eşi Melike Özdemir.. ben kendisini tanımam. Benim kendisine SGK kaydı yapacağımdan bahsedilmiş. Ben böyle bir teklif yapmadım. Zaten Melike Özdemir'in de hastanede kaydı yoktu. Fırat Sarı, Mert Özdemir de ismini burada öğrendiğim Medisense şirketinde kaydı olduğunu söylediler" diye konuştu.