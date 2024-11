Yenidoğan davasında ilginç savunma: 'Hastanenin zarar görmemesi için söyledim'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:34

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasında bugün sekizinci güne girildi. Geride kalan yedi günde 22 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanık olmak üzere toplam 29 sanık savunma yaptı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 22 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

10.15: "HASTANE ZARAR GÖRMESİN DİYE ÖYLE DEDİM"

Tutuksuz sanık Ceren Hatice Kırım, 12 yıldır yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olduğunu, 2023 başında Beylikdüzü Medilife'ta çalıştığını, öncesinde kısa bir süre Bağcılar Şafak ve Reyap'ta çalıştığını, son çalıştığı hastanede sorumlu hemşire olduğunu ve bu olaylardan sonra işten çıkarıldığını söyledi. Sanık Kırım'ın, denetimler hakkında geçen tape kaydında kullandığı, "Her türlü usulsüzlüğü çıkardılar, çomak soktular puanımıza" sözleri soruldu. Kırım, "Kurumsal bir hastane olduğu için hastane zarar görmesin diye öyle demişim. O denetim tutanağında görüleceği üzere hastaların epikrizleri uyumlu değildi. O anki süre zarfında sekreter izinde olduğu için en son basamağı ile o anki basamağı uyumlu değildi" diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı, 'puanımıza çomak soktular' ifadesinin ne anlama geldiğini tekrar sordu. Kırım, "Ben diğerlerinden daha tecrübeli bir hemşireyim, daha önce böyle bir denetim görmemiştim, o yüzden bana fazla detaylı geldi" şeklinde cevap verdi.

"FIRAT SARI İLE KAVGA EDEREK AYRILDIM"

Medisense şirketinden hesabına gelen paralar sorulan Kırım, "Mesai ödemesi olarak alıyordum. Mesaim 5'te bitiyorsa ben 10'da çıkıyordum, otobüse binemediğimde taksiye biniyordum bu paralar bunun ödemesi" dedi. Kırım, "Fırat Sarı ile kavga ederek istifa ettim zaten. Doktorluğu ya da insanlığıyla ingili bir şey diyemem, hasta konularında anlaşamıyorduk" de

11.00: "KAMUYU DOLANDIRMAM HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin Başhekimi olan tutuksuz sanık Dr. Ahmet Atilla Yılmaz, "Emekli olduktan sonra Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ne geçtim. Suçlamaları elbette kabul etmem mümkün değil. 25 yıllık birikimimle, kamudan emekli maaşı alan biri olarak kamuyu dolandırmam hayatın olağan akışına aykırıdır bana göre. Başhekimliğin bakanlığa elbette sorumluluğu vardır ama daha çok hastalar üzerinde vicdani sorumluluğu vardır. Buradaki doktor arkadaşlarımız doktor bulmanın ne kadar güç olduğunu biliyor. Artık sizin de bunu anladığınızı düşünüyorum. Yenidoğanda çalışmak kolay değildir. Biz de bilgisine güvendiğimiz birinin yenidoğana danışmanlık yapmasını istedik, her an ulaşılabilir biri olmasını istedik. Görüşmeyi her ne kadar ben yapmamış olsam da ben yapsaydım bu hususlar benim için de önemli olurdu" diye konuştu.

"HASTANELERİN KAPANMASIYLA 7 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI"

"Bizim hastanemiz kapandı. Bizim 675 çalışanımız vardı. Kapanan diğer hastanelerle birlikte toplam 7 bin kişi işsiz kaldı" diyen Yılmaz, "Başhekimlik bir tanımdır. Bakanlık bizi mesul müdür olarak kabul eder" dedi. Mahkeme başkanı, Yılmaz'a, Medisense şirketini ve bu şirket tarafından çalışanlara yapılan ödemeleri sordu. Yılmaz, "Resmi bir anlaşmamızın olmadığını biliyorum. Burada duydum, ödemeler gelmiş ama bu kesinlikle başhekimlik ve yönetim dışında olduğunu düşünüyorum. Mesai ücretleri mutlaka hastanemizde ödenir" dedi.

"TÜM SANIK AVUKATLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sanık Ahmet Atilla Yılmaz, "Biz bu süreçte avukat bulmakta çok zorlandık. Ben huzurda bütün sanık avukatlarına çok teşekkür ederim. Bu davanın isminden dolayı bir çok avukat davayı almak istemi. Ben 25 yıllık doktorum. Bu zamana kadar hiçbir zaman hasta AIDS diye ona bakmaktan çekinmedim. Tüm avukatlara teşekkür ederim" dedi.