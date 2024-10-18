Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin tabelası söküldü

Yayınlanma: 18.10.2024 - 22:11

Güncelleme: 18.10.2024 - 22:11

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22’si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı 'Yenidoğan Çetesi' hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi.

Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nin geçen eylül ayından itibaren herhangi bir faaliyette bulunmadığı biliniyor.

TABELA SÖKÜLÜYOR

Daha önce camına asılmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" görseli ile gündeme gelen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi şimdi de tabelaların kaldırılması ile tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adı skandallarla anılan Bağcılar Şafak Hastanesi'nin tabelasının söküldüğü görüldü.