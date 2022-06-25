Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, çocukların gelişiminin önce ailede başladığını söyledi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Avrupa’da çocuk eğitimin anne karnından başlayarak sekiz yaşına kadar sistemli bir şekilde planlandığını söyleyen Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Türkiye’deki eğitim sistemi çocukların potansiyellerinin en üst düzeye ulaşmasına izin vermiyor” dedi.

Çocukların gelişim ve eğitimlerini desteklemede ailelere büyük rol ve sorumluluk düştüğünü, ancak ailelerin çocuklarını destekleyecek anne-babalık becerilerine sahip olmadığını belirten Özyiğit, “Mersin Yenişehir Belediyesi olarak çocukların hayatlarının şekillenmesinde oldukça önemli bir yere sahip bu alanı ‘her aile bir okuldur’ sloganıyla ‘Erken çocukluk gelişimi yenişehir modeli’ başlığında projelendirdik. Erken yaşlardaki çocuklara önce ailede, sonra okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim verilmesi çocuğun gelişimi için gereklidir. Her yeni doğanın sağlığı, beslenmesi, korunması ve eğitimi hamilelikten sekiz yaşa kadar gelişimsel potansiyellerinin en üst düzeyine ulaşması ‘erken çocukluk eğitimi’ ile mümkündür. Erken eğitim fırsatı yakalayan çocuklar, dezavantajlı ailelerde yaşasalar bile erken eğitim şansıyla, destek fırsatı bulmuş akranlarıyla kıyaslandığında gelişim açıklarını erkenden kapatabilirler” dedi.

Eğitimde örnek model olan Yenişehir Modeli’nin gönüllü rehberliğini yapan eski milletvekili eğitimci Ayşe Gürocak, “Yenişehir Modeli çocuğu doğmadan ele alan gelişim ve beceri temelli bir eğitim sistemidir. Konuyu sevgili Başkan Abdullah Özyiğit’ten dinleyince yakından takip ettim. Gördüğüm şu ki çok önemli bir eğitim modeliyle karşılaşmıştım, heyecanlandım. Geleceği doğru kurmanın yolunu kuran bir model, her yerde anlatmayı görev bildim. Bir öğretmen, bir anne, bir siyasetçi olarak sağlıklı geleceğin adresini hayata geçiren Başkan Özyiğit’e, Enstitü Müdürü Raif Çakmak ve Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü başkanlığı yapmış Prof. Dr. Ozan Ural hocama minnet ve şükran duydum. Sağlam temeller üzerinde doğan, gelişen eğitim alan genç ve çocuklara bu Cumhuriyetin çok ihtiyacı var” dedi.

Eğitim programını yakından inceleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun projeye hayran kaldığı ifade edildi. Türkiye’de ilk kez uygulanan eğitim programı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmeler sonucunda İzmir’de de uygulanması bekleniyor.

Proje basamakları:

1) Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi, Yenişehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan çiftlere aile olmak ve ailede iletişim becerilerini desteklemek amacıyla eğitim verilmektedir.

2) 0-3 Yaş MABEP (Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı), Marmara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen 0-3 yaş aralığında çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanmış çocuğun gelişim basamaklarını destekleyen ve uygulama örnekleri içeren bir aile eğitim programıdır.

3) 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesi, çocukların dil bilişsel becerileri başta olmak üzere tüm gelişim basamaklarını desteklemeyi hedef almış, akademik eğitim sürecine katkı sunacak sözcük dağarcığının zenginleşmesine destek olan uygulamadır.

4) 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirmesi, bu yaş aralığındaki çocukların gelişimindeki olası riskleri erken dönemde belirleyerek gelişimi destekleyici uygulamalar sunan bir erken müdahale uygulamasıdır.

5) 0-6 Yaş Özel Eğitim, erken dönemde gelişimsel riskleri belirlenen çocuklarımızın uygun tedavi programları hazırlanarak takip edildiği bir uygulamadır.

6) 3-6 Yaş Beceri Temelli Eğitim Merkezi, 0-3 yaş Aile eğitimi alan çocuklara 3-6 yaş aralığındaki kurumsal olarak beceri temelli atölye programlarıyla desteklendiği bir okul öncesi eğitim kurumudur.

7) 6-8 Yaş Atölye Temelli Eğitim, ilgili yaş grubundaki çocukların satranç, robotik kodlama, STEM, P4C gibi uygulamalarla desteklenen atölye programlarını içermektedir.

Erken Çocukluk Gelişimi “Yenişehir Modeli”, günümüze kadar çocuk gelişimi hedef alınarak yapılan tüm uygulamalara bütüncül bir bakış açısı kazandırma niteliği taşımaktadır.