Yer Adana... Yolun bittiğini fark etmediler, sulama kanalına düşüp hayatlarını kaybettiler
Adana’da motosikletli iki genç yolun bittiğini fart etmeyip, sulama kanalına düşerek can verdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz (18) yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın (19) ile birlikte sulama kanalına düştü.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen dalgıç polisler cesetleri kanaldan çıkardı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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