Yer: Amasya... TIR'ın dorsesinden 42 kaçak göçmen çıktı: 2 gözaltı

16.12.2025 12:59:00
DHA
Amasya'da durdurulan TIR'ın dorsesinde 42 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Fiziki ve teknik takip sonrası biri öncü otomobil, diğeri TIR, kent girişinde durduruldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

TIR'da yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü ile otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

