Hayvanlara şiddet devam ediyor: Parkta yavru kedilerin zehirlendiği iddiası

Yayınlanma: 13.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 13.08.2023 - 09:48

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir parkta meydana gelen olayda, iddialara göre köpeğini parka getiren Havva Yangel, 2 yavru kediyi ölü buldu. Yangel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti.

“AĞZI DİLİ OLMAYANLARDAN NE İSTİYORLAR BİLMİYORUM”

Havva Yangel, "Ben de öyle birşey duydum. Onlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim yerinden çıkacak gibi. Ağzı dili olmayanlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Benim de Alman kurdum var. Onu parka getirdim. Parka gelince gördüm. Böyle birşey yapanlar insan değiller. Eğer bu sokakta yapıldıysa o yapanları buluruz" dedi.